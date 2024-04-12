الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الجيل": مصر استعادت دورها فى السياسة الخارجية خلال الـ10 سنوات الأخيرة

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب، إن إنجازات الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية لا يمكن حصرها، مشيرًا إلى أن الرئيس كان حريص على التغيير في كل الملفات ووضع حلول لكل التحديات التي تواجهها.

txt

محمود بسيوني: الرئيس السيسي يتعامل كالأب مع أبناء الشهداء

txt

برلمان الأردن: الرئيس السيسى حذر مرارًا من توسيع رقعة الصراع لخارج المنطقة

 

وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة استعادت عافيتها ودورها في السياسة الخارجية وأصبحت في العشر سنوات الأخيرة رقمًا صحيحًا وفاعلًا فى السياسية الدولية واستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية، وأصبحت كلمتنا مسموعة فى كل الأحداث العالمية.

ولفت إلى أن الحياة السياسية والحزبية تحركت إلى الأمام فى السنوات العشر الأخيرة، وأن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى الذى أطلقه بدون إقصاء وبدون أي خطوط حمراء، خطوة إيجابية وحالة ستظل مستمرة بفضل توجيهات الرئيس ورعايته مباشرة لكل توصياته ومخرجاته، فالحوار أدخل الدولة للجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.

ناجي الشهابي حزب الجيل الديمقراطي حزب الجيل السيسي الدولة المصرية

مواد متعلقة

عصام خليل: الدولة المصرية استعادت أمجادها وتاريخها العريق تحت قيادة الرئيس السيسى

"المصري الديمقراطي": إصدار لائحة قانون التصالح خطوة إيجابية لدعم قاطرة الاقتصاد

مهام اللجنة المؤقتة وفقًا لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى الجديد

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. نهاية وفاء عامر على يد ابنة حسنية

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. رياض الخولي يستعطف السويركي يطلب منه أمران

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. نهاية مستحقة لرياض الخولي والسويركي يلومه

مسلسل حق عرب الحلقة الاخيرة.. أحمد صيام وراء أكذوبة نبوءه فهيم

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. سميحة تقتل القتيل وتمشي في جنازته

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-4-2024

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

كتم نفسها بشال.. نهاية مأساوية لربة منزل في غرفة نومها بالبحيرة فما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة

فى اليوم الـ189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعى على غزة