"الجيل": مصر استعادت دورها فى السياسة الخارجية خلال الـ10 سنوات الأخيرة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب، إن إنجازات الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية لا يمكن حصرها، مشيرًا إلى أن الرئيس كان حريص على التغيير في كل الملفات ووضع حلول لكل التحديات التي تواجهها.

وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة استعادت عافيتها ودورها في السياسة الخارجية وأصبحت في العشر سنوات الأخيرة رقمًا صحيحًا وفاعلًا فى السياسية الدولية واستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية، وأصبحت كلمتنا مسموعة فى كل الأحداث العالمية.

ولفت إلى أن الحياة السياسية والحزبية تحركت إلى الأمام فى السنوات العشر الأخيرة، وأن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى الذى أطلقه بدون إقصاء وبدون أي خطوط حمراء، خطوة إيجابية وحالة ستظل مستمرة بفضل توجيهات الرئيس ورعايته مباشرة لكل توصياته ومخرجاته، فالحوار أدخل الدولة للجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.