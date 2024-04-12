ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 قبل الجولة الـ 33

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 قبل انطلاق الجولة الـ 33 من "البريميرليج" والتي تنطلق غدًا السبت 13 من شهر إبريل الجاري، حيث يتنافس اللاعبون ومن بينهم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الذي ينافس بشراسة على تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 واستعادة لقبه القديم كهداف للدوري الإنجليزي حيث يحتاج فقط لهدفين ليعادل رقم هالاند المتصدر.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 19 هدفًا. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 18 هدفًا. محمد صلاح (ليفربول) - 17 هدفًا. دومينيك سولانكي (بورنموث) - 16 هدفًا. كالوم هدسون أودوي (تشيلسي) - 16هدفًا. سون هيونج مين (توتنهام هوتسبير) - 15 هدفًا. جارود بوين (وست هام) - 15 هدفًا. ألكسندر إيساك (نيوكاسل) - 15 هدفًا. بوكايو ساكا (آرسنال) - 14 هدفًا. فيل فودين (مانشستر سيتي) - 14 هدفًا. كريس وود (نوتنجهام فورست) - 11 هدفًا. داروين نونيز (ليفربول) - 11 هدفًا. ريتشارليسون (توتنهام هوتسبير) - 10 أهداف. هوانج هى تشان (وولفرهامبتون) - 10 أهداف. أنتوني جوردن (نيوكاسل) - 9 أهداف. ديوجو جوتا (ليفربول) - 9 أهداف. دوجلاس لويز (أستون فيلا) - 9 أهداف. إليجاه أديبايو (لوتون تاون) - 9 أهداف. ماتيوس كونها (وولفرهامبتون) - 9 أهداف. كاي هافيرتس (آرسنال) - 9 أهداف. كارلتون موريس (لوتون تاون) - 9 أهداف. نيكولاس جاكسون (تشيلسي) - 9 أهداف. جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) - 8 أهداف. لويس دياز (ليفربول) - 8 أهداف. رودريجو مونيز (فولهام) - 8 أهداف. ليون بايلي (أستون فيلا) - 8 أهداف. لياندرو تروسارد (آرسنال) - 8 أهداف. يوان ويسا (برينتفورد) - 8 أهداف. براين مبيمو (برينتفورد) - 8 أهداف. جواو بيدرو (برايتون) - 8 أهداف. سكوت مكتوميناي (مانشستر يونايتد) - 7 أهداف. كالوم ويلسون (نيوكاسل) - 7 أهداف. أنطوان سيمنيو (بورنموث) - 7 أهداف. راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد) - 7 أهداف. ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 7 أهداف. أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) - 7 أهداف.

صلاح ضمن هدَّافي الدوري الإنجليزي التاريخيين

تمكن محمد صلاح من أن يضع نفسه ضمن هدَّافي الدوري الإنجليزي التاريخيين، حيث يقع في المركز العاشر برصيد 156 هدفًا.

ويتصدر آلان شيرر قائمة الهدافين ليكون الهدَّاف التاريخي برصيد 260 هدفًا في 441 مباراة، يليه هاري كين في المركز الثاني برصيد 213 هدفًا.