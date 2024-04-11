الخميس 11 أبريل 2024
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توك شو

رانيا يوسف تشيد بمسلسلي "الحشاشين" و"جودر".. وتؤكد: الشباب الصاعد رائع (فيديو)

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها وفخرها بإنتاجات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان 2024، ومن بين الأعمال التي أثرت فيها بشكل كبير، ذكرت مسلسلي "الحشاشين" و"جودر"، قائلة:"الحشاشين وجودر رائعين ومبهرين، والشباب فيهم روح إبداعية تجذب الجمهور".

وأشارت يوسف، خلال لقاءها ببرنامج "سهرة دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، إلى أهمية مسلسلات الـ15 حلقة، حيث تمنح الجمهور فرصة لمشاهدة العديد من الأعمال وظهور نجوم متميزين، وأكدت أن فرصة المسلسلات الاجتماعية تتجاوز موسم رمضان، مما يسهم في تنوع العروض وجذب الجماهير.

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وفيما يتعلق بدورها في مسلسل "بقينا اتنين"، قالت: "شخصية ياسمين في المسلسل تشبهني إلى حد كبير، وتحمل مسئولية البيت والعائلة، وتتعامل مع التفاصيل اليومية التي يفتقدها الرجال، فهي شخصية مهتمة بالأبناء والحياة العائلية، وتحمل همومها بكل مسئولية واحترام".

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