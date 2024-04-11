الخميس 11 أبريل 2024
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فن

حور أحمد لـ"الدستور": سعيدة بالمشاركة في عرض "أهلًا بالعيد" أمام الرئيس السيسي

كليب أهلًا بالعيد
كليب أهلًا بالعيد

بعد مرور أكثر من 42 عامًا، تمكنت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود من إعادة تقديم نسخة معاصرة وجديدة من أغنيتها الشهيرة “أهلا بالعيد”، خلال احتفالية ابن الشهيد وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون هذه المرة الأولى التي تقدمها على المسرح.

وتصدر كليب "أهلًا بالعيد" للفنانة صفاء أبوالسعود، عمليات البحث عبر محرك "جوجل" الأكثر انتشارًَا، خاصة بسبب جودة التصوير واختيار المواقع في العاصمة الإدارية الجديدة، وشاركها مجموعة من الأطفال من بينهم الفنانة حور أحمد.

 

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الفنانة حور أحمد

وأعربت الفنانة حور أحمد عن سعادتها بالمشاركة ضمن أبطال كليب "أهلًا بالعيد"، وظهورها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية التي أقيمت وحملت اسم "أبناء الشهداء"، متابعًة: "ارتديت فستان أخضر وظهرت في الكليب مع أيقونة الفرحة صفاء أبوالسعود".

وتابعت حور أحمد في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تدربت 5 أيام على الكليب والعرض الغنائي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعرت بفخر كبير جدًا لاختياري للوقوف أمام السيسي، وهذه ليست المرة الأولى التي اتواجد واشارك رفقة الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود".

أهلا بالعيد

يعود أصل الأغنية إلى كلمات الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار الراحل د. جمال سلامة. وقدمت الفنانة صفاء أبو السعود الأغنية بتوزيع موسيقي جديد للموسيقار محمود طلعت.

كلمات أغنية أهلًا بالعيد 

"أهلًا أهلًا بالعيد.. مرحب مرحب بالعيد.. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد.. سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد.. غنوا معايا غنوا.. قولوا ورايا قولوا.. كتر يا رب فى أفراحنا واطرح فيها البركة وزيد.. جانا العيد أهو جانا العيد، باركو وهنوا سوا واتمنوا.. باركو وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد..  كله أخوة بره وجوة.. كله أخوة بره وجوة كله فرح وهنا وزغاريد، غنوا معايا غنوا.. قولوا ورايا قولوا.. كتر يا رب فى أفراحنا واطرح فيها البركة وزيد.. جانا العيد أهو جانا العيد".

 

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