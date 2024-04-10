بحضور السيسى.. صفاء أبوالسعود تغنى "أهلًا بالعيد" مع أبناء الشهداء

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فقرة غنائية بمشاركة الفنانة صفاء أبوالسعود، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، مع أبناء الشهداء، من العاصمة الإدارية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفالية العيد مع أبناء الشهداء.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.