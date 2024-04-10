الرئيس السيسى يشكر صفاء أبوالسعود عقب أدائها أغنية "أهلًا بالعيد"

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شكر إلى الفنانة صفاء أبوالسعود، عقب أدائها أغنية "أهلًا بالعيد" خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء.

وقالت "أبوالسعود": "أنا فرحانة جدًا إني معاكم النهاردة وشكرًا للرئيس السيسي.. وأول مرة أغني أهلًا بالعيد على المسرح ومبسوطة جدًا".

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسى صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.