"الحشاشين" و "جودر".. إبداعات درامية مستوحاة من التاريخ و "ألف ليلة وليلة"

يعد مسلسل "الحشاشين.. أباطيل وأبطال من وحي التاريخ" للكاتب الروائي والسينارست عبد الرحيم كمال، ومسلسل "جودر" الموسم الأول للكاتب أنورعبد المغيث، عملين من أهم وأبرز أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في سباق دراما 2024، وكلاهما استند إلى تاريخ قديم متجدد من الكتابة فمسلسل الحشاشين استند على العديد من الكتب المتعلقة بتاريخ المنطقة العربية في تلك الفترة ، و"جودر " المرتبط بالف ليلة وليلة ومكانتها الأدبية والفنية الخاصة في حياة المصريين وكتاب العالم. في التقرير التالي تعرف على ابرز الكتب التي كان بمثابة مرجع رئيس في كتابة هذه الأعمال :

"الحشاشون".. فرقة ثورية فى تاريخ الإسلام

هو كتاب لبرنارد لويس، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة برنستون، المستشرق اليهودى، الذى وصل إلى واشنطن فى عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ليكون مستشارا لوزير الدفاع لشئون الشرق الأوسط، ويعرض الكتاب لتاريخ فرقة الحشاشين وعقائدها منذ نشأتها في القرن الحادي عشر إلي نهايتها على أثر الغزو المغولى للشرق العربي.

اعتبر الحشاشون أول من وضعوا الإرهاب في إطار تنظيمي ومارسوا الإغتيال السياسي بشكل محضر مما أحدث ذعرًا بين الحكام والأمراء المسلمين ووصلت خناجرهم إلى صدور الصليبين وألهمت أخبارهم.

"سمرقند".. رواية ترصد تاريخ حسن الصباح

هي رواية الأديب اللبنانى- الفرنسى أمين معلوف؛ وتدور أحداث النصف الأول من الرواية في بلاد فارس (إيران اليوم) وآسيا الوسطى في القرن الـ11، وتدور حول عالم العالم والفيلسوف والشاعر عمر الخيام.

وتروي قصة وضع رباعيات الخيام عبر تاريخ الدولة السلجوقية والتفاعلات مع الشخصيات التاريخية كالوزير نظام الملك وحسن الصباح زعيم الحشاشين وعلاقة الحب مع شاعرة من بلاط سمرقند.

أما الجزء الثاني فيوثق جهود روائي أمريكي يدعى بينجامين ليسيج للحصول على النسخة الأصلية من الرباعيات، ويشهد التاريخ الفارسي من خلال الثورة الدستورية الفارسية التي وقعت في الفترة 1905-1907، ليفقد بعد ذلك المخطوط في غرق آر إم إس تيتانيك.

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حركة الحشاشين.. كتاب يرصد تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية

هو كتاب للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ويرصد هذا الكتاب حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي؛ شرح وافى لظروف نشأة حركة الحشاشين وظروف الدول المحيطة بها على مدار تاريخها حتى إندثار الحركة ودحض الخرافات التى أحاطت بالحركة بأسلوب علمى (دحض أقوال المستشرق ماركو باولو)

يرصد الكتاب توضيح ديناميكية العالم الإسلامى المواز للحركة بدون إسهاب وبدون تعقيدن وربط مراحل الحركة بأحداث هامة مثل المستنصر بالله واغتيال الخليفة العباسى والفاطمى وصلاح الدين الأيوبى والصليبيين ومن بعدهم دولة خوارزم (و إسلاماه لعلى باكثير) والتتار، وكذلك إيضاح مذاهب الشيعة وسبب تسميتها مثل: الاسماعيلية والاثنى عشرية ثم إنقسام الاسماعيلية نفسها للنزارية وتمسك الحركة الشديد بمذهب توريث الإمامة وعدم إمكانية ردها.

رباعيات الخيام

رباعية خيّامية هى الترجمة العربية جاءت في مئة وسبعين رباعية، والتي قام بها الشاعر أحمد رامي مباشرة عن الفارسية التي تعلمها في باريس موفدًا من قبل الحكومة المصرية.

يروي أحمد رامي كيف تم اكتشاف عام 1922 نسخة من رباعيات الخيام قام بنشرها المستشرق الفرنسي "نيقولا" عن نسخة طهران عام 1867 "فانقطعت لقراءتها وتوفّرت على دراستها حتى إذا انتهيت منها دار في خلدي أن أنقلها عن الفارسية إلى الشعر العربي رباعيات كما نظمها الخيام، وشجعني على ذلك افتقار اللغة العربية، إلى ذلك العهد إلى هذه الرباعيات منقولة عن اللغة الفارسية".

يروي رامي تفاصيل رحلته قبل القدوم على ترجمتها فقد راجع نسخ الرباعيات الخطية في دار الكتب الأهلية بباريس وسافرت في بدايات عام 1923 إلى برلين حيث راجع النسخ الخطية المحفوظة في مكتبتها الجامعة.وفي 2924 بدا في ترجمة مختارات من الرباعيات نشرت للمرة الأولى في نفس العام.

رواية "قيامة الحشاشين"

حصدت رواية "قيامة الحشاشين" للكاتب التونسي الهادي التيموني جائزة أفضل رواية في معرض الشارقة عام 2021، وهي من ضمن الروايات التي تسافر عبر الزمن ما بين الماضي البعيد والحاضر الراهن، جاءت الرواية لتستعيد عبر صفحاتها تاريخ الحشاشين ومؤسسها "حسن الصباح".

الرواية تجمع بين الحقيقة التاريخية والفانتازية، وقراءة معمقة للتاريخ الواقعي لشخصيات حقيقية ممزوجا بالخيال، وقد وظفت تاريخ الحشاشين وسيرتهم لفهم تاريخنا الفكري والصراعات والانشقاقات المذهبية القائمة في تلك الفترة.

ناقشت الرواية التطرف بالمعني العميق فابتداع الاغتيال السياسي جاء على يد طائفة الحشاشين عبر أعمال إرهابية مخيفة، وذلك عبر اتباعه، والذين كانوا يوصفوا بالفدائيين، ما أقدموا عليه من قتل ونهب وتكفير، يشبه تماما ما ذهبت إليه جماعات الإسلام السياسي المتطرف في حاضرنا.

تطرح الرواية الفكر العقلاني بديلا عن الفكر المتطرف وعلينا أن نعود إلى الفهم الصحيح لتأويل الدين، البديل العقلاني ضد الخرافة.

ألف ليلة وليلة

يعد كتاب ألف وليلة واحدا من أهم وابرز الكتب التراثية التي مثلت جزءا من الموروث الثقافي والشعبي المصري والعربي ، وذلك عبر ما تتضمنه من قصص وصل عددها الى ما يقرب من 200 حكاية تمتزج فيها الواقع بالأسطورة

اعتمدت عليها الدراما المصرية في في تقديم اعمالها المستوحاه منها والتى جاءت تحت نفس العنوان ، ومثلها نجوم الدراما المصرية وكانت ابرزهم الفنانة شريهان والفنان عماد رشاد والقديرة زوزو نبيل ومحمد الدفراوي ،وكتبها طارق ابوفاشا وعبد السلام والمخرج فهمي عبد الحميد ،لتصبح جزء لايتجزا من طقس موسم رمضان ،ومع توقفها لمدار سنوات اصبحت جزء من موروث جيل ، لتفاجي الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية جمهورها في موسم رمضان 2024 بانتاج مسلسل "جودر" في موسم الأول ليعيد لنا الحنين ل ألف ليلة وليلة ويرسخ عبر عمل جديد نال اعجاب الجمهور واستحسان النقاد والكتابوالمثقفين ، لتعود الأسرة المصرية بمختلف اعمارها،و تلتف حول عمل فني جاء عبر كتابة بديعة للكاتب انور عبد المغيث والمخرج اسلام خير وتمثيل الفنان ياسر جلال .