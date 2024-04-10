إذا كنت تقتني جرو لابرادور.. اتبع هذه النصائح حتى لا يصاب بالأمراض

يمكن أن يكون إحضار جرو لابرادور جديد إلى منزلك كتجربة رائعة، ولكن يمكن أيضًا أن يكون الأمر صعب جدًا، حيث تتطلب رعاية جرو لابرادور التزامًا مشابهًا بتربية الأطفال.

وحسب موقع Hindustan times فقد تترك هذه السلالة المذهلة من الكلاب بصمتها في عدد من المجالات مثل كلاب المساعدة والبحث والإنقاذ، حيث يعد الكلب اللابرادور من أكثر الكلاب العائلية شعبية بسبب شخصياتهم الساحرة والمحبة.

تسمح لهم صفاتهم المميزة بالازدهار في مجموعة متنوعة من البيئات ويمكن استخدامها كحيوانات أليفة عائلية أو كلاب خدمة أو حتى كلاب صيد.

إذا كنت تفكر في إضافة هذه السلالة الرائعة إلى منزلك ولكنك غير متأكد من كيفية العناية بها، فلا تقلق، تابعنا في هذا التقرير.

وحسب التقرير فإن بعض ممارسات التربية السيئة، الكلاب اللابرادور معرضون لمشاكل العظام خاصة عظام الورك والمفاصل، وايضا داء الفقار او التهاب الفقار الذي قد يكون سببًا للشلل الجزئي.

ما يجب فعله وما لا يجب فعله لمنع الإصابات الجسدية:

نظرًا لأن صفائح النمو لدى الجراء لا تندمج بشكل كامل حتى تصل إلى مرحلة النضج، ينصح الدكتور بريجيشراج بقائمة ما يجب فعله وما لا يجب فعله لمنع تلف الوركين والمفاصل في الكلاب اللابرادور خاصة بسبب ثقل أحجامها.

1. السماح باللعب الحر على الأسطح الطبيعية مثل الطين والعشب.

2. ⁠ عدم وجود خفة الحركة على الإطلاق حتى عمر 6 أشهر على الأقل.

3. ⁠ يوصى بتمارين تسمى تمارين استقبال الحس العميق لتحقيق التوازن الجسدي

4. ⁠يجب إجراء تمارين التدريب على وضعية الطاعة.

5. يجب أن يتم التدريب على الجري المستمر.

6. يجب تعليم الجرو الاستلقاء في وضعية مستقرة دائما.

7. عدم تشجيع الجرو على القفز والنزول من الأرائك والسرير والحواف بسرعة كبيرة.

8. تجنب نزول السلالم كثيرا.

تمارين بسيطة لصحة عظام الكلاب اللابرادور:

هناك تمارين بسيطة لمساعدة الجرو على بناء قوة العضلات في الورك والساقين الخلفية:

1. ابدأ بتدريب الكلب بالنط بخطوة يبلغ ارتفاعها بوصة واحدة، وانت ممسكا بطبق بلاستيكي.

قم بإغراء الجرو بوضع قدميه الأماميتين على الدرج، وأمسك قطعة حلوى أمام أنفه، ودعه يقف لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا، كرر هذا 5 مرات يوميا، فهذا يضع وزنًا على الوركين والساقين الخلفيتين لتقويتهما.

2. ضع الجرو في وضعية الوقوف من خلال وضع المكافأة أمام أنفه، وبيدك الأخرى ارفع كفًا واحدًا بقوة واستمر لمدة 5 ثوانٍ، قم بالتنقل عبر الكفوف برفع واحدة تلو الأخرى.



3. ضع مكافأة أمام أنفه، وقم بجذب كمامة الجرو بشكل منحنى ليستلقي بوركه، لمدة 5 ثوان، ثم كرر على الجانب الآخر.

4. ضع الجرو في وضعية الجلوس واجذب وجهه للأعلى مع تمديد رقبته ووضع الوزن مرة أخرى على وركيه.

نصائح النظام الغذائي لكلاب لابرادور سعيدة وصحية:

1. يساعد بروتين اللحوم على تحسين النسيج الضام وبناء العضلات مما يساعد على دعم المفاصل.



2. يعد الحفاظ على نحافة كلبك أمرًا مهمًا للغاية إذا كان معرضًا لمشاكل المفاصل حتى لا يثقل كاهل المفاصل بالوزن الزائد، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة أكبر من خلال اتباع نظام غذائي يعتمد على اللحوم الطازجة، لأننا نتحكم في المكونات ويمكننا بسهولة تجنب الكربوهيدرات النشوية الموجودة في الأطعمة المصنعة.

3. هل تعلم أن بعض العظام مثل أقدام الدجاج هي مصدر غني للجلوكوزامين والكوندرويتين، في كثير من الأحيان، يتم إعطاء مكملات الجلوكوزامين والكوندرويتين في وقت لاحق من الحياة عندما يتم تشخيص إصابة الكلاب بمشاكل في المفاصل، إن تغذية كلابك بمصدر ثابت للجلوكوزامين والكوندرويتين يمكن أن يساعد في منع اللجوء إلى هذه المكملات،لذا فإن إطعام عظام اللحوم النيئة التي تأتي أيضًا في صورة مجففة، يمكن أن يساعد بشكل طبيعي في تعزيز النظام الغذائي لحيوانك الأليف الذي يحتوي على الجلوكوزامين والكوندرويتين، وهما ضروريان لصحة المفاصل.



4. مرق العظام، هو إضافة أساسية أخرى للنظام الغذائي، وهو مصدر غني للجلوكوزامين، والكوندرويتين، والجيلاتين، وحمض الهيالورونيك وكلها ضرورية لصحة العظام والمفاصل.

5. غالبًا ما ترتبط مشاكل المفاصل بالالتهاب والألم، لذا نوصي أيضًا بإطعام الأطعمة وإضافة التوابل التي لها فوائد طبيعية مضادة للالتهابات مثل الكركم، وزيت جوز الهند.

6. دمج أحماض أوميجا 3 الدهنية، باستخدام الأسماك الدهنية الصغيرة مثل الأنشوجة والسردين والماكريل فهي تعمل على تعزيز محتوى الأحماض الدهنية أوميجا 3 في الوجبة، ويعد زيت السمك أيضًا مصدرًا قويًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية نحن نوصي باستخدام كليهما للحصول على أفضل النتائج مع تقليل الالتهاب وتخفيف الألم.