الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

5 طرق لتحفيز عقل كلبك والحفاظ على صحته العقلية

الكلب
الكلب

ليس البشر فقط، فالكلاب أيضا معرضة لأمراض الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق أيضًا، أحد أسباب تدهور صحة الدماغ لدى الحيوانات الأليفة هو قلة التحفيز العقلي.

فالملل والشعور بالوحدة لدى الكلاب يمكن أن يعزز السلوك المدمر والعدوانية لديهم، تمامًا كما تخطط للمشي وممارسة التمارين الرياضية الأخرى مع كلبك، من المهم بنفس القدر توفير التحفيز الذهني له.

 

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وحسب موقع Hindustan times فإن هناك طرق عديدة لإبقاء صديقك ذو الفراء منشغلاً، بدءًا من تعليمهم حيلًا جديدة وحتى السفر معهم، إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها العمل على تحسين الصحة العقلية لحيوانك الأليف وتعزيز سعادته على المدى الطويل.

يقول الدكتور أوميش كالاهالي الطبيب البيطري: "إن رعاية رفيقك المحبوب تنطوي على أكثر من مجرد ضمان سلامته البدنية؛ فمن المهم بنفس القدر توفير التحفيز الذهني لكلبك، فهناك طرق عديدة لتعزيز الصحة العقلية لأصدقائنا ذوي الفراء".

وفيما يلي نصائح لاصحاب الحيوانات الأليفة ليصبحوا مقدمي رعاية مسؤولين ويضمنون سعادة وصحة رفاقهم ذوي الفراء.

نصائح للحفاظ على تحفيز حيوانك الأليف ذهنيًا:

1. الحيوانات الأليفة والألعاب:
تستمتع الكلاب حقًا باللعب بالألعاب، خاصة تلك التي تتحداها عقليًا، تعتبر الألعاب مثل مغذيات الألغاز والألعاب التفاعلية ممتازة لإبقاء كلبك مستمتعًا ومحفزًا عقليًا، تأكد من اختيار الألعاب المصنوعة من مواد آمنة لضمان صحة كلبك، راقب دائمًا صديقك ذو الفراء أثناء اللعب للتأكد من بقائه آمنًا وقضاء وقت ممتع.

2. اللعب مع حيواناتك الأليفة:
يعد اللعب مع حيوانك الأليف وقضاء وقت ممتع جزءًا ممتعًا وأساسيًا لتقوية علاقتك به، يمكن أن تكون الألعاب مثل الغميضة أو البحث عن الكنز مثيرة لحيواناتك الأليفة، حيث يمكنك أخذها في نزهة على الأقدام، ومع ذلك، تجنب اللعب القاسي جدًا، لأنه قد يمنح كلبك الإذن عن غير قصد بالتصرف بطريقة قد لا يقدرها الآخرون، الابتعاد عن اللعب بالحجارة، خاصة مع الكلاب الصغيرة، لتجنب خطر كسر أسنانها.

 

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3. السفر مع حيوانك الأليف:
يعد الذهاب في إجازة بدون حيوانك الأليف أمرًا صعبًا، خاصة عندما ينظر إليك بتلك العيون الحزينة، إذا قررت السفر مع حيوانك الأليف، فتأكد من أنك تعرف كيفية الاعتناء به وتلبية احتياجاته أثناء الرحلة، حتى أن بعض الفنادق تدلل الحيوانات الأليفة بخدمات خاصة، لضمان مغامرة سلسة وممتعة، خطط مسبقًا وتأكد من استعدادك أنت وحيوانك الأليف للرحلة، تأكد من اختيار الفنادق الصديقة للحيوانات الأليفة والتي تقدم أيضًا مرافق أخرى لكلابك، احمل معك أغذية الحيوانات الأليفة المعبأة للتأكد من الاهتمام بتغذيتها.


4. مقابلة الحيوانات الأليفة والأصدقاء الآخرين:
من المهم أن يتواصل كلبك مع الحيوانات الأليفة الأخرى ويكوّن صداقات، سواء كان ذلك في مدرسة الجراء أو في الحي أو في المتنزهات أو في استكشاف الريف، فإن التفاعل مع الآخرين يساعد كلبك على أن يصبح أكثر راحة في وجود حيوانات وأشخاص مختلفين، مما يؤدي أيضًا إلى حيوان أليف أكثر سعادة.

5. تعليم الحيل الجديدة والتدريب على خفة الحركة:
قم بإشراك عقل كلبك من خلال تعليمه حيلًا جديدة ودمج التدريب على خفة الحركة، هذا لا يبقيهم محفزين عقليًا فحسب، بل يقوي أيضًا الرابطة بينك وبين صديقك ذي الفراء، إنها طريقة ممتعة لتحديهم وإشراكهم وإبقائهم نشيطين.

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