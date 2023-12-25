شريف منير عن بوستر كلب "ليه تعيشها لوحدك": هيطلع أعز صحابك

طرح الفنان شريف منير بوستر جديد لفيلم “ليه تعيشها لوحدك” الذي تضمن صورة “كلب”، انفرد بالبوستر الجديد، والعمل مقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل تحديدًا يوم 3 من الشهر نفسه.

وشارك “منير” البوستر عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، وعلق قائلا: "آخر حد ممكن تفتكره يدخل حياتك..يطلع أعز اصحابك، مين متحمس يشوفني أنا وليلو في فيلم “ ليه تعيشها لوحدك؟، معادنا 3 يناير بجميع دور العرض، و18 يناير بدور الخليج، نشوفكوا في السينمات”.

يدور فيلم ليه تعيشها لوحدك بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.