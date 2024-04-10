هل يخرج ريال مدريد من دور الـ8 فى التشامبيونزليج؟

لم يحدث من قبل أن تعادل نادي ريال مدريد الإسباني في مباراة الذهاب بأي دور إقصائي في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعبه، وتمكن من تجاوزه سوى مرة واحدة في موسم 2012/ 2013، وكان دور الـ16 على حساب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إذ بعد أن تعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في مباراة الذهاب فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الإياب.

1960 - 1961

أما في موسم 1960 – 1961 خرج على يد مواطنه وغريمه التقليدي نادي برشلونة من الدور الأول إذ بعد التعادل معه بنتيجة إيجابية هدفين لكل منهما في لقاء الذهاب تكبد الخسارة أمامه بنتيجة 1 – 2 في لقاء العودة.

1962 - 1963

وفي موسم 1962 – 1963 أطاح به نادي أندرلخت البلجيكي من التصفيات التمهيدية، إذ عقب التعادل معه إيجابيًا بنتيجة 3 أهداف لكل منهما في مباراة الذهاب تلقي الهزيمة على يده بنتيجة هدف نظيف في مباراة الإياب.

1975 - 1976

وفي موسم 1975/ 1976 أقصاه نادي بايرن ميونيخ الألماني من دور قبل النهائي، إذ أعقب التعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لمثله في لقاء الذهاب الخسارة أمامه بنتيجة هدفين دون رد في لقاء العودة.

1976 - 1977

وفي موسم 1976 – 1977 فشل في تخطي الدور الثاني، إذ بعد أن تعادل مع نادي كلوب بروج البلجيكي سلبيًا في مباراة الذهاب تلقى الهزيمة على يده بنتيجة هدفين دون مقابل في مباراة الإياب.

1987 - 1988

وفي موسم 1987 – 1988 لم ينجح في تجاوز دور الأربعة، إذ بعد التعادل مع نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي إيجابيًا بنتيجة هدف لمثله في لقاء الذهاب تعادل معه أيضًا، لكن بنتيجة سلبية في لقاء العودة.

1988 - 1989

وفي موسم 1988 – 1989 لم يتمكن من تخطي عقبة إيه سي ميلان الإيطالي في دور نصف النهائي، إذ عقب التعادل معه إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما في مباراة الذهاب تلقى الهزيمة على يده بنتيجة ثقيلة جدًا خماسية نظيفة.

1998 - 1999

وفي موسم 1998 – 1999 لم يستطع أن يتجاوز حاجز نادي دينامو كييف الأوكراني في دور الثمانية، إذ أعقب التعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لمثله في لقاء الذهاب الخسارة أمامه بنتيجة هدفين دون رد في لقاء العودة.

2020 - 2021

وفي موسم 2020 – 2021 خرج من دور قبل النهائي على يد نادي تشيلسي الإنجليزي، إذ بعد أن تعادل معه إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما في مباراة الذهاب تلقي الهزيمة على يده بنتيجة هدفين دون رد في مباراة الإياب.

الموسم الماضي

وأخيرًا في الموسم الماضي أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي أقصاه من دور قبل النهائي، إذ بعد التعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لمثله في لقاء الذهاب هزمه بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل في لقاء العودة.

فهل يكون للريال نفس المصير بعد التعادل مع مان سيتي إيجابيا 3 أهداف لكل منهما في مباراة الذهاب على ملعبه؟

هذه الإقصاءات الكثيرة، والمتكررة بعد أن يتعادل الريال في لقاء الذهاب على ملعبه لا تبعث على التفاؤل على الإطلاق، ولا تبشر بأي خير، وتمثل فألا شؤمًا، وتصدر لجماهيره التشاؤم والإحباط الشديدين.