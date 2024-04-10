بينهم ربة منزل.. مصرع وإصابة 7 في حادثي سير بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيب 6 أشخاص، في حادثي سير بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

البداية بتلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب وتصادم سيارتين، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مركز سمالوط، شمال المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين الحادث الأول، تصادم سيارة برصيف، أعلى كوبري البستان بمركز سمالوط، نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة، مما تسبب في إصابة ثلاثة مواطنين جميعهم مقيمين بالقاهرة.

أيضا شهد طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، انقلاب سيارة أمام مركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في مصرع ربة منزل، وإصابة ثلاثة مواطنين، جميعهم مقيمين في شبرا القاهرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج، كما تم نقل جثمان ربة المنزل إلى مشرحة مستشفى سمالوط، والتحفظ على السيارتين والسائقين، تحت تصرف النيابة العامة.