إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم ربع نقل مع موتوسيكل بناحية عرب الفدان بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول كل من: مؤمن محمد، 28 عامًا، صالح عبداللطيف، 28 عامًا، عبدالله حامد، 18 عامًا، مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم ربع نقل مع موتوسيكل بناحية عرب الفدان بمركز أبوحماد، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.