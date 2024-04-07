الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم ربع نقل مع موتوسيكل بناحية عرب الفدان بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول كل من: مؤمن محمد، 28 عامًا، صالح عبداللطيف، 28 عامًا، عبدالله حامد، 18 عامًا، مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
وتبين من التحريات الأولية إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم ربع نقل مع موتوسيكل بناحية عرب الفدان بمركز أبوحماد، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

محافظة الشرقية حادث تصادم حادث تصادم ربع نقل موتوسيكل

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