مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة.. من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة حيث النهاية الصادمة وغير متوقعة لأسطورة حسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين، الذى ملأ العالم رعبًا وذاع صيت طائفته فى مشارق الأرض ومغاربها، لينتهى به الحال وحيدًا شريدًا داخل غرفة منعزلة فى قلعة الحشاشين بعد أن فقد عقله، يجلس أشعث أغبر، لا يتذكر أى شئ حتى ابنته الوحيدة خديجة.

مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة.. الصباح يفقد عقله وصدمة ابنته عند رؤيته

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة.. حيث وقعت القلعة فى قبضة برزك أميد خليفة حسن الصباح، بعد اختفاء الابن الأصغر الهادى ومقتل الأبن الأكبر الحسين من قبل، ليصل التابع الخبيث إلى أطماعه، وتمر السنين ويصبح برزك هو حاكم القلعة، ويتحول الصباح إلى رجل عجوز حبيس غرفته تمنع عنه أى زيارة بعدما فقد عقله وأصبح وحيد بعد مقتل زوجتيه وأبناءه الذكور وأقرب أصدقاءه بسبب أطماعه وغروره الذى حركه الشيطان.

تصر الابنه خديجة على مقابلة والدها حسن الصباح، رغم إصرار برزك على منعها من الوصول إليه بزعم أن حالته الصحية لا تسمح بذلك، وأنها سوف تصدم حال رؤيتها إياه، تتسلل خديجة إلى غرفة والدها، لتجد ما لا تتوقع، يتحدث الصباح فى حيرة: انا مين.. مين حسن الصباح.. اله ولا مقدس ولا وسيط ما بين الإمام والخلق ولا عبد صالح، ويمكن عبد ضال، ويمكن لاشئ.. ينهر الصباح ابنته وقد نسيها: مين اللى دخلك عليا يا جارية، ولا أقولك اقعدى يمكن تعرفى أنا مين، انا مين يا بنتى سألت دنيا زاد من شوية مردتش، وسألت الحسين مردش.. انا مين انا مين.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

الحلقة 30 من مسلسل الحشاشين

تعرض شبكة قنوات dmc أحداث الحلقة 30 من مسلسل "الحشاشين" في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 30 للمرة الأولى في الساعة 10 مساءً وتعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش "الحشاشين" أحداثا حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة في تلك الحقبة الزمنية.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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