مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. ملخص أحداث الحلقة الأخيرة كاملة محور تساؤل الملايين من عشاق الدراما الرمضانية لمعرفة نهاية الأحداث لكل شخصية من شخصيات العمل الفني ويُعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. ملخص أحداث الحلقة الأخيرة كاملة

شهد مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. ملخص أحداث الحلقة الأخيرة كاملة أحداثًا مُختلفة، بدأت باتفاق مصطفى شعبان على تسليم بضاعة المخدرات التي أخفاها من الجنتل- أحمد بدير، وشداد- طارق النهري، لتجار المخدرات، مقابل الحصول على 200 مليون جنيه.

وظهر تجار المخدرات وهم في فيلّا مصطفى شعبان، للاتفاق على مكان وموعد تسلم شحنة المخدرات، وأخبرهم شعبان بأنهم سيحصلون على بضاعتهم فور تجهيز الـ200 مليون جنية، بينما يطلب المعلم من غلوش تجهيز أكبر عدد ممكن من الرجالة لحمايته.

استخدم المعلم الذي يقوم بدوره النجم مصطفى شعبان، ضمن أحداث مسلسل المعلم ويُعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، وصلات الأمانة التي كان يحتكرها الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، على معلمين سوق الأتكة ويهددهم بها خلال الحلقات السابقة.

وقرر مصطفى شعبان أن يرفع قضية على أصحاب هذه الوصلات بعد أن أخذها من الجنتل مقابل أن يسلّمه بضاعة المخدرات التي أخفاها، حيثُ طلب من المحامية منال، أن ترفع بجميع الوصلات قضية، مقابل دفع أصحابها أو سجنهم جميعًا.

وطلب مصطفى شعبان من تجار سوق الأتكة بما فيهم المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، أن يتركوا محلاتهم ويذهبوا.

كما تصاعدة أحداث الحلقة بوفاة المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم متأثرًا بأزمة قلبية بعد أن دخل على ابنه منعم غرفته ورآه ميتًا نتيجة أخذ جرعة كبيرة من الهروين.

وتتوالى الأحداث بموت فوز وعدولة اللّاتي تُجسد دورهما الفنانتين انتصار وسلوى خطاب، بعدما أن انتقما من أنفسهما.

بينما تعود الأحداث إلى مصطفى شعبان الذي يستعد لتسليم بضاعة المخدرات لتجار الكيف، بحضور جميع التجار وعائلة المعلمين الجنتل وشداد، الذي يقوم بدورها الفنانيين أحمد بدير وطارق النهري.

وعند حضور كل تجار المخدرات لتسلم البضاعة من المزرعة التي يُخبئ بها مصطفى شعبان المخدرات، تفاجئوا بكمين مصطفى شعبان، حيثُ اتفق مع الشرطة لضبطهم متلبسين.

كما قرر مصطفى شعبان ردّ الحقوق إلى أصحابها من جديد، وتسليم محلات السمك لجميع التجار وإعطائهم كافة وصلات الأمانة، وعادت الحياة من جديد داخل سوق السمك بالقاهرة وميناء الأتكة بالسويس، وينتهي مسلسل المعلم

قنوات عرض مسلسل المعلم

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، إذ ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، وانتهت بالأمس الحلقة الثامنة من مسسلسل المعلم على لقطة مشوقة.

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد إعادة عرض الحلقة الأخيرة

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

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موعد إعادة عرض مسلسل المعلم