يحظى مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة.. للفنان مصطفى شعبان على نسب عالية من المشاهدة يوميا عبر موقع جوجل البحثي حيث استخدم"وصلات الأمانة" ضد أصحابها

مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة.. مصطفى شعبان يستخدم "وصلات الأمانة" ضد أصحابها

مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة.. تشهد أحداث غير متوقعة حيث استخدم المعلم الذي يقوم بدوره النجم مصطفى شعبان، ضمن أحداث المسلسل الي يُعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، وصلات الأمانة التي كان يحتكرها الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، على معلمين سوق الأتكة ويهددهم بها خلال الحلقات السابقة.

وقرر مصطفى شعبان أن يرفع قضية على أصحاب هذه الوصلات بعد أن أخذها من الجنتل مقابل أن يسلّمه بضاعة المخدرات التي أخفاها، حيثُ طلب من المحامية منال، أن ترفع بجميع الوصلات قضية، مقابل دفع أصحابها أو سجنهم جميعًا.

وطلب مصطفى شعبان من تجار سوق الأتكة بما فيهم المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، أن يتركوا محلاتهم ويذهبوا.

وبدأت أحداث الحلقة الأخيرة باتفاق مصطفى شعبان على تسليم بضاعة المخدرات التي أخفاها من الجنتل- أحمد بدير، وشداد- طارق النهري، لتجار المخدرات، مقابل الحصول على 200 مليون جنيه.

وظهر تجار المخدرات وهم في فيلّا مصطفى شعبان، للاتفاق على مكان وموعد تسلم شحنة المخدرات، وأخبرهم شعبان بأنهم سيحصلون على بضاعتهم فور تجهيز الـ200 مليون جنية، بينما يطلب المعلم من غلوش تجهيز أكبر عدد ممكن من الرجالة لحمايته.

قنوات عرض مسلسل المعلم

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش إت، إذ ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، وانتهت بالأمس الحلقة الثامنة من مسسلسل المعلم على لقطة مشوقة.

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة الأخيرة

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي

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موعد إعادة عرض مسلسل المعلم