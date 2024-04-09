الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة الحلقة الأخيرة يرصد معاناة أطفال غزة بالتزامن مع الحرب الحالية

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

يرغب الملايين من الجمهور في مصر والوطن العربي في مشاهدة مسلسل مليحة الحلقة الأخيرة والتي ترصد معاناة أطفال غزة بالتزامن مع الحرب الحالية

مسلسل مليحة الحلقة الأخيرة يرصد معاناة أطفال غزة بالتزامن مع الحرب الحالية

 

رصد مسلسل مليحة الحلقة الأخيرة معاناة أطفال غزة بالتزامن مع الحرب الحالية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء من الرجال والشباب والشيوخ والنساء والأطفال.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل مليحة ظهور طفلة صغيرة وهي ترسم أفراد العائلة وهم يصعدون إلى السماء بأجنحة رسمتها في كراسة الرسم.

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على الطيب: "وافقت بدون تفكير على مسلسل مليحة"

يأتي مسلسل مليحة ومشهد رسم الأطفال وهم يصعدون إلي السماء، بالتزامن مع المجازر الحالية في قطاع غزة، ووقوع آلاف الأطفال ما بين شهيد وجريح ويتيم ومفقود. 

 

أكثر من 14 ألف طفل شهيد في قطاع غزة

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة حتي الآن 33360 بينهم أكثر من 14 ألف طفل.

ويعاني أطفال قطاع غزة في الوقت الحالي جراء حرب الإبادة المستمرة من أمراض جلدية وصدرية وعدوي ومجاعة وسوء تغذية بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية والمواد الطبية إلي القطاع.

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مسلسل مليحة الحلقة 14.. الفتاة الفلسطينية تعود إلى غزة وعلي يصرف النظر عن السفر

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقي بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.  

 

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