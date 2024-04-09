الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

عيد الفطر
عيد الفطر

 يتساءل البعض عن  معايدات تهنئة عيد الفطر 2024 مع انتهاء شهر رمضان الفضيل، يبدأ الكثيرالاستعداد في إرسال تهنئة عيد الفطر لأحبائهم واصدقائهم، لهذا حرصت "الدستور" على جمع عبارات التهنئة بقدوم عيد الفطر المبارك، كما يلي:

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024

-إلى أعز وأغلى الناس أهنئكم بقدوم عيد  الفطر المبارك، بارك الله لنا ولكم فيها وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكتب لنا ولكم الأجر، كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

-كل عام وإحنا فاكرينكم وأول ناس بالعيد مهنينكم يتعاد عليكم بكل خير ونفضل للمعايدة مستنينكم.

-تفاؤل وأمل أمنيات اتقاسمها مع الأصدقاء عيد فطر سعيد علينا جميعًا.

-بمناسبة دخول عيد فطرعلينا، أحب أن أقول لكم كل عام وأنت بصحة وخير، أتمنى أن يتقبل الله أعمالكم وطاعتكم، اللهم آمين.

-أهنئكم بقدوم عيد الفطر المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكتب لكم الأجر والثواب، وأسعدكم طول الدهر، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى الطاعة أدوم، وعن النار أبعد، وإلى الجنة أسبق. 

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عبارات تهنئة عيد الفطر رسمية 1445

-هَلْ العيد، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

-أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا، العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم. كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

-تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.

-للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام عيد الفطر المبارك وقت محدود، ولك مني تهنئة ليس لها حدود.

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