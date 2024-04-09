التشكيل المتوقع لـ"ريال مدريد ومانشستر سيتى" فى ربع نهائى أبطال أوروبا

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريقا ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، عندما يلتقيا مساء اليوم، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسيستضيف ريال مدريد، نظيره مانشستر سيتي، في التاسعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (سنتياجو برنابيو)، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وتعيد مواجهة اليوم إلى الأذهان، ذكريات المواجهتين التي جمعتا الفريقين في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويطمح الفريق الملكي للثأر من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من «سيتي» برباعية نظيفة في مباراة إياب نصف النهائي التي أقيمت بملعب (الاتحاد)، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا في مدريد بهدف لمثله.

ووفا لصحيفة آس الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لريال مدريد، في مواجهة مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: كارفاخال - روديجر - تشواميني - فيرلاند ميندي

الوسط: كامافينجا - فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو

وعلى الجانب الآخر، سيكون التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ريكو لويس - ستونز - روبن دياز - أكانجي

الوسط: رودريجو - برناردو سيلفا - دي بروين

الهجوم: فيل فودين - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند

وسيلتقي الفائز من مجموع مباراتي ريال مدريد ومانشستر سيتي في الدور نصف النهائي مع الفائز من مجموع مباراتي أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.