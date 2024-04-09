"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

في أول استخدام عملي لهذا النظام، نشرت إسرائيل نظامها الدفاعي المسمى "سي دوم"، ضد هدف جوي مشبوه بالقرب من مدينة إيلات جنوب البلاد، حسبما أعلن جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء.

القبة "سي" هى نسخة بحرية من نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" المستخدم للحماية من الهجمات الصاروخية. ويتم تركيبه على طرادات ساعر من الفئة 6، وهي سفن حربية ألمانية الصنع، ويستخدم نفس جهاز الاعتراض الذي تستخدمه القبة الحديدية الأرضية.

وفي حين يتم استخدام القبة الحديدية الأرضية بشكل متكرر لاعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من قطاع غزة، فإن القبة "سي" تعمل كنظام دفاع بحري للحماية من الهجمات الصاروخية من البحر. في هذا الإطار، نستعرض سبب قيام إسرائيل بنشر القبة "سي".

ماذا حدث؟

مساء الإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حالة تأهب في منطقة إيلات، التي استهدفت في فبراير بصواريخ باليستية تم اعتراضها، من قبل الحوثيين في اليمن، حلفاء حركة حماس الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان صدر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء: "عقب إطلاق صافرات الإنذار في منطقة إيلات بشأن تسلل طائرة معادية، حددت القوات البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي هدفًا جويًا مشبوهًا يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.. تم اعتراض الهدف بنجاح بواسطة نظام الدفاع البحري سي دوم".

وذكر أن البحرية تتبعت الهدف قبل إسقاطه بنجاح باستخدام نظام القبة "سي" الذي كان أول استخدام عملي له.

وحسب الجيش الإسرائيلي، دخلت الطائرة دون طيار المجال الجوي الإسرائيلي من الاتجاه الشرقي. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في الحادث.

ولم يؤكد متحدث باسم جيش الاحتلال ما إذا كان الهدف "المريب" هو طائرة دون طيار، لكنه قال لوكالة "فرانس برس": إن هذا كان "أول استخدام عملي للقبة سي"،

تستخدم القبة C، المثبتة على طرادات من طراز ساعر 6، وهي سفن حربية ألمانية الصنع، نفس المعترض الذي تستخدمه القبة الحديدية، وفقًا لشركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة لإسرائيل.

وقد تم استخدام القبة الحديدية الأرضية مرات لا تحصى لاعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس. يكلف هذا النظام الدفاعي حوالي 50000 دولار (41.61 ألف روبية) لكل عملية إطلاق.

هل وقعت هجمات على إيلات؟

التقط رواد الشاطئ في إيلات لقطات لعملية الاعتراض فوق المدينة الجنوبية، التي تم استهدافها عدة مرات خلال الصراع في قطاع غزة. وأظهرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق صاروخين اعتراضيين من السفينة الحربية ساعر 6، حسب "تايمز أوف إسرائيل".

وقامت الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك الحوثيون في اليمن، والمقاومة الإسلامية في العراق، وجماعة سورية مرتبطة بحزب الله اللبناني، بمهاجمة إيلات بشكل متكرر منذ 7 أكتوبر.

وفي نوفمبر، ضربت طائرة دون طيار انطلقت من سوريا مدرسة في إيلات. وفي مارس، أصاب صاروخ كروز أطلق من اليمن منطقة مفتوحة شمال المدينة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضربت طائرة دون طيار انطلقت من العراق حظيرة للبحرية في خليج إيلات. وأضاف التقرير أن طائرة دون طيار ضربت هذا الشهر منطقة مفتوحة في الأردن بالقرب من مطار رامون بجنوب إسرائيل.

ما نعرفه عن نظام "سى دوم"

تتكون القبة "سي" من ثلاثة مكونات: صواريخ تامير الاعتراضية، ووحدة إطلاق عمودي معيارية "في إل يو" ومكون القيادة والتحكم سي 2.

وإن استخدام رادار المراقبة الخاص بالسفينة لاكتشاف التهديدات وتتبعها يلغي الحاجة إلى رادار مخصص.

ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة الدفاع الإسرائيلية "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة، فهو رأس حربي متقدم للغاية يضمن احتمالية قتل عالية ضد مجموعة واسعة من الأهداف. يتميز جهاز الاعتراض في القبة C بالمرونة الشديدة، ولديه معدل دوران مرتفع يتيح اعتراض حتى الأهداف الأكثر قدرة على المناورة، ويعمل فتيله القريب المتطور على زيادة القدرة الفتاكة إلى الحد الأقصى، ويضمن رأسه الحربي القوي تدمير الهدف.