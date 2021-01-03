إسرائيل تسلم البطارية الثانية من «القبة الحديدية» للجيش الأمريكي (صور)

سلّم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، البطارية الثانية من منظومة «القبة الحديدية الصاروخية»، إلى الجيش الأمريكي، في إطار الاتفاق الثنائي بين الجيشين على تعزيز التعاون عسكريًا.وقال بيني جانتس، وزير جيش الاحتلال، إن تسليم البطارية الثانية من المنظومة الصاروخية الإسرائيلية إلى الجيش الأمريكي يعكس مدى التعاون الوثيق عسكريا بين جيشي واشنطن وتل أبيب، والقدرات التكنولوجية التي تتمتع بها إسرائيل، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.ووقّعت الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقًا، في أغسطس عام 2019، ينص على تزويد الجيش الأمريكي ببطاريتين من منظومة القبة الحديدية الصاروخية، كما تم تسليم البطارية الأولى منها في شهر سبتمبر الماضي.وتعد هذه الاتفاقية هى الأولى من نوعها بين واشنطن وتل أبيب، في مجال توفير تقنيات لحماية قوات الجيش الأمريكي.