إسرائيل: نجاح اختبار الجيش الأمريكى لمنظومة «القبة الحديدية»

أعلنت إسرائيل عن إجرائها أول اختبار بالذخيرة الحية لنظام القبة الحديدية الصاروخية، والتي حصلت عليها من الولايات المتحدة.

اختيار منظومة القبة الحديدية

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلي إنه "تم إجراء اختبار الأداء والذخيرة الحية في نطاق اختبار White Sands New Mexico (WSMR)، وكانت المرة الأولى التي يعترض فيها الجنود الأمريكيون أهدافا حية تستخدم نظام القبة الحديدية". مؤكدة نجاحه.

وجاء الاختبار بمشاركة كل من الجيش الأمريكي، ومنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO)، ورافايل، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".

وكانت إسرائيل قد وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة، في أغسطس 2019، لشراء بطاريتي IDDS-A، وتم تسليم البطاريات في 2020، وخضعت لعملية اختبار القبول وتدريب المشغلين، خلال الأشهر الماضية.

يذكر أنه تم تصميم نظام القبة الحديدية للجيش الأمريكي (IDDS-A) بهدف الدفاع عن قواتها ضد التهديدات المزعومة، متضمنة صواريخ كروز وأنظمة الطائرات دون طيار والصواريخ والمدفعية وتهديدات الهاون.