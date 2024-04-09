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مسلسلات رمضان 2024 .. ملخص أحداث الحلقات الـ 29 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

تصدر عدد من مسلسلات رمضان 2024 للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤشرات البحث عبر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ملخص أحداث الحلقة التاسعة وعشرون من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (فيديو)

واستعرضت القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقات التاسعة وعشرون، من مسلسلات رمضان 2024 الاجتماعية والكوميدية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أربز مسلسلات رمضان 2024   مسلسل بدون سابق إنذار، مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، ومسلسل فراولة .

ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "فراولة"

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مسلسل فراولة ملخص احداث الحلقة 14 

بدأتِ الحلقة باقتحام الكابتن رضا عبد العال، شركة فراولة، ووجهه مليء بالإصابات، وهجم عليها هجومًا حادًّا على فراولة بسبب خسارته الدوري، وترك النادي ولم يتولَ إدارة المنتخب، ولكن دافعت فراولة عن نفسها، وأخبرته بأن ما أصابه هو "عمل سفلي"، وليس له علاقة بالطاقة، فأعادت له ما دفعه من أموال اشترى بها حجارة الطاقة.

ولجأت سامية سوشيال، إلى فراولة أيضًا، بعدما ألقى صفوت الدبلة في وجهها، ونصب عليها، ولجأت سمر مرسي “أمينة”، طليقة الدكتور إبراهيم، أيضًا إلى فراولة، وتستفسر منها حول إمكانية عودتها له.

مسلسل بدون سابق إنذار ملخص احداث الحلقة 14 

شهدت الحلقة وصول مروان إلى الممرضة سحر، في مشهد ضم الكثير من التفاصيل، حيث ظهرت مع حفيدها الذي تم ولادته في نفس اليوم الذي ولد فيه الطفل عمر، بعد أن صرح له الطفل اثناء تواجده داخل منزلها.

كما شهدت الحلقة، صدمة جديدة لـ حسن، بعد أن عثر على مشتري للأرض وسرعان ما ذهبا إلى الأرض لتفاجئ بوجود عمه داخل الأرض ليمنعه من إتمام عملية البيع، ويعلن عن استحواذه على الأرض بعقود مسجلة من والده.

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مسلسل الكبير اوي 8 ملخص احداث الحلقة 14 

نظم جونى فقرات ترفيهية لنزلاء فندق المزاريطة، خلال أحداث الحلقة، وصعد نفادى لتقديم فقرته ثم صعد العترة ولكن ولا فقرة ضحك عليها الأجانب، واصطحب الكبير السفير، لتناول الطعام في المطعم واستغرب الكبير منه بسبب التهامه البشع للأكل بشكل مبالغ، وطلب أن يأخذ باقى الأكل معه في كيس أسود حتى يكمل المتبقى في الغرفة.

وكان يجلس الكبير مع سفير أميجوس لمشاهدة العروض الترفيهية، دخلت الفنانة أنا يوريفنا مينشيكوف لاغتيال السفير ووضعت له قنبلة خلف الكرسى الذى يجلس عليه ولكن أثناء مشاهدتهم لفقرة الساحر هجرس جاء عندهم على الطاولة ووقع الأكل على السفير ليذهب إلى الخارج ثم تنفجر القنبلة وينجو.

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