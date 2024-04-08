خبيرة تجميل توضح كيفية الحصول على بشرة مشرقة قبل العيد

قالت خبيرة التجميل آلاء أبو اللبن، إن هناك مجموعة من النصائح يجب الحرص على القيام بها قبل العيد وذلك للحصول على بشرة بها نضارة وجذابة، والتي يتمثل أهمها في عمل حمام البخار من خلال جهاز حمام البخار، وأوضحت خبيرة التجميل آلاء أبو اللبن إن حمام البخار يساعد على خروج السموم من البشرة وبالتالى التخلص من الشوائب المتعلقة فى البشرة.

وتابعت خبيرة التجميل آلاء أبو اللبن، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من ضمن الأمور التي تساعد في الحصول على بشرة نضرة قبل العيد هو استخدام بعض الماسكات الطبيعية التي تساعد في التخلص من التصبغات الجلدية الموجودة على البشرة.

وأوضحت آلاء أبو اللبن، أنه افضل ماسك للبشرة هو الخيار بالزبادي فيعتبر من أفضل أنواع الماسكات التي تساعد في ترطيب البشرة والقضاء على الجفاف الموجود في البشرة والذي ينتج عنه التقشير بشكل كبير، كما يمكن استخدام ماسك القهوة كنوع من أنواع التقشير فيساعد في التخلص من بقايا الجلد الميت الموجودة في البشرة.

وتابعت آلاء ابو اللبن، إنه يجب الحرص على استخدام فيتامين سي والذي يعتبر من أفضل أنواع السيروم التي تعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها ومنحها مظهرًا مشرقًا لذلك، ابدأي فورًا بتطبيق أحد أنواع سيروم الفيتامين سي، فهو يوفر حماية مضادة للأكسدة التي تساعد البشرة في استعادة إشراقتها وتوهجها.

وأشارت خبيرة التجميل آلاء أبو اللبن إلى أن تدليك الوجه هو حيلة رائعة يمكنك القيام بها في المنزل قبل العيد، فهي تعزز الجهاز اللمفاوي والدورة الدموية في البشرة، مما يساعد في منح البشرة إشراقة طبيعية ومظهرًا متوهجًا وتوردًا جذابًا. بإمكانك استخدام أداة تدليك الوجه، فهي فعالة وسهلة الاستخدام.