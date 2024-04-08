الأنبا بشارة يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس بنجع الدك

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة مار جرجس، بنجع الدك.

جاء ذلك بمشاركة الأب حبيب غطاس، راعي الكنيسة، حيث ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "أهمية عيد البشارة في إيماننا المسيحي".

وأشار الأب المطران إلى طاعة مريم للرب، النابعة من محبة قلبها، فمريم قالت للرب: نعم بكل عقلها، وقلبها، ونحن على مثالها علينا أن نكون نورًا، وملحًا للأرض.

تضمن الاحتفال أيضًا منح أسرار التنشئة لاحد أبناء الرعية، من قبل الأنبا بشارة.