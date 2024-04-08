الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء فى نص البرقية: بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهاني القلبية على أداء فخامتكم اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، تستكملون بها رؤاكم الحكيمة في بناء الجمهورية الجديدة التي نفخر جميعا بإنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت بفضل توجيهاتكم.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: وانتهز هذه المناسبة، لأتقدم إلى فخامتكم بأطيب الأمنيات والتهانى بقرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه الأيام المباركة على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية وأمتنا الإسلامية بالأمن والأمان.
 واختم برقيته قائلا: حفظكم الله، وحفظ الله مصر بكم، وبارك جهودكم وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم، وكل عام وفخامتكم بخير.

مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس السيسي السيسي

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

كواليس سقوط عصابات الأجانب لتجارة الدولار

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

"هدخلك طب عين شمس".. القبض على طالب نصب على طالبة بالخارج في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح