الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

جاء نصها:

فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

                               رئيس الجمهورية

تحية طيبة،،، وبعد

 يشرفنى أن أرفع باسمي وباسم  السادة أعضاء مجلس الشيوخ  إلى فخامتكم والشعب المصرى  أسمى آيات التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان المجيد، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري جسد رمزًا للقيم الخالدة للأمة العربية، قيم العزم والإصرار على النصر، فعبر جيشها الباسل قناة السويس وحطم خط بارايڤ المنيع،  واسترد أرض سيناء الغالية بدماء أبطاله البواسل خالدي الذكر، فصار ذلك العبور يوما مشهودا خالدا،  حق لكل المصريين  الاحتفال فخرا به كل عام  ؛ ليستلهم منه المصريون جيلا بعد جيل  قيم التضحية والفداء  في الذود عن تراب وطننا الغالى ومقدرات شعبنا العظيم.

وإننا إذ نُحيى هذه الذكرى الوطنية، لندعو الله عز وجل أن يتغمد شهداءنا من القوات المسلحة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يعيد علي فخامتكم والشعب المصرى هذه المناسبة المجيدة بكل الخير واليمن والبركات.

 وكل عام وفخامتكم بخير

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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