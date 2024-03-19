الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يهنئ بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنيًا له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد الرئيس في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلًا عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر والعطلات الرسمية لشهر أبريل

فترة صباحية ومسائية.. مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر