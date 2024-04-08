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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع ملابس جديدة مجانية على 400 أسرة بقرى قويسنا فى معرض الأورمان

جانب من المعرض
جانب من المعرض

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية،  بالتعاون مع  جمعية الأورمان، معرضا جديدا بقاعة نادى المعلمين بقويسنا وذلك لتوزيع ملابس جديدة مجانا على 400 أسرة، ضمن الاسر الأولى بالرعاية بقرى بهنس وميت سراج وميت برة وقويسنا البلد بمركز قويسنا.

مؤسسات المجتمع المدني لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية

وقال محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، " إننا نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجهًا تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطوير وإعادة إعمار القرى. 

الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالي، حيث تم اصطحاب الاسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم، مؤكدًا على أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددا على أنه التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة
وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة.

محافظة المنوفية جمعية الأورمان توزيع ملابس جديدة معارض ملابس مجانيه قويسنا

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