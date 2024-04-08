الإثنين 08 أبريل 2024
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سياسي

برلمانية: كلمة السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية تميزت بالمصارحة والمكاشفة

شيماء نبيه
شيماء نبيه

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تميزت بالمصارحة والشفافية واستعرضت التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتضمنت الإنجازات وما تحقق خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن حفل إفطار الأسرة المصرية أصبح تقليدا متبعا كل عام وبحضور الرئيس السيسي ودائما حوار من القلب لكل فئات المجتمع المصري والممثلة في حفل الأفطار.

 

استكمال الحوار الوطني 

وأشارت نبيه إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على استكمال الحوار الوطني يعكس انحيازه إلى المضي قدما في تنفيذ المخرجات عن الحوار بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، موضحة أن الحكومة تقوم بتنفيذ التوصيات الخارجة عن الحوار وكان ذلك واضحًا في لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار منذ أيام.

 

إصلاح المسار الاقتصادى 

وأشارت إلي حرص الرئيس السيسي بالتأكيد على الاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية والعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على  دعم القطاع الخاص.

وأكدت أن الرئيس السيسي، حريص على دعم الفئات الأولى بالرعاية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تمت زيادة برنامج تكفل وكرامة، مؤكدة حرص الرئيس على توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

وأشارت  إلى أن كل الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لتجاوز كل التحديات لا سيما في ظل ظرف إقليمي ودولي دقيق يستدعي تحمل الجميع مسئولياته تجاه وطنه.

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