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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصرع 3 أشخاص إثر انفجار بمبنى فى العاصمة الفرنسية باريس

انفجار بمبنى فى العاصمة
انفجار بمبنى فى العاصمة الفرنسية باريس

لقى 3 أشخاص مصرعهم، جراء انفجار تلاه حريق فى مبنى بالدائرة الحادية عشرة فى العاصمة الفرنسية باريس، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن "حريقا أودى بحياة ثلاثة أشخاص، مساء أمس الأحد، فى مبنى بالدائرة 11 فى باريس فى شارع شارون".

وأوضحت: "بحسب المعلومات الأولية، سمع فى بداية المساء، دوى انفجار لم يعرف مصدره، قبل أن يندلع حريق فى الطابق السابع من مبنى يقع فى شارع شارون مكون من ثمانية طوابق".

وأضافت: "قفز شخص من نافذة المبنى هربا من النيران، فيما حاول رجال الإطفاء إنعاشه لكنه فارق الحياة على الفور، كما عثر على جثتين متفحمتين فى الشقة المتضررة".

وأوضحت الشرطة أنه "تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث ولا تزال الأسباب مجهولة حاليا".

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