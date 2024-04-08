الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل.. مصر تواصل جهودها للوصول لاتفاق هدنة فى غزة وتقدم ملحوظ بالمفاوضات

قطاع غزة
قطاع غزة

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن استمرار الجهود المصرية من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، لافتة إلى استمرار اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطري أمريكي.

وذكرت المصادر، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية، أن العودة للمفاوضات جاءت بعد أن أجرت حركة حماس اجتماعات مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية.

وأوضحت المصادر، أن هناك  جهود مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أن الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل المحتجزين وآليات عودة النازحين بقطاع غزة.

وأكدت المصادر، أن وفدين قطر وحماس، غادرا القاهرة مع الاتفاق على العودة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي، حيث أن المفاوضات شهدت تقدم في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين كافة الأطراف، مشيرة إلى أن الوفدين الأمريكي والإسرائيلي غادرا أيضًا مع استمرار المشاورات خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة

يذكر أن هناك توافق مصري أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة بشكل فوري.

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