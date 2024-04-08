الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

موعد أذان صلاة الفجر فى اليوم التاسع والعشرين من رمضان الإثنين 8 أبريل 2024

صلاة الفجر
صلاة الفجر

يزداد البحث عن موعد أذان الفجر خلال  آخر يومين في شهر رمضان لحساب التوقيت من أجل التهجد والإكثار من الدعاء ثم أداء صلاة الفجر والدعاء حتى شروق الشمس. 

ننشر في التقرير التالي موعد  آذان صلاة الفجر اليوم التاسع والعشرين من رمضان الإثنين 8 أبريل 2024، وكذلك مواعيد الصلاة اليوم في عدد من محافظات مصر. 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:06 ص

موعد أذان الظهر: 11:57  ص

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:18 م

موعد أذان العشاء: 7:38 م

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الأسكندرية 

موعد أذان الفجر:  4:10 ص

موعد أذان الظهر:12:02 ص

موعد أذان العصر: 3:37 م

موعد أذان المغرب: 6:24 م

موعد أذان العشاء: 7:45  م

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 4:00 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 3:27 م

موعد أذان المغرب: 6:15 م

موعد أذان العشاء: 7:36 م

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة البحيرة 

موعد أذان الفجر: 4:08 ص

موعد أذان الظهر: 12:00 م

موعد أذان العصر: 3:34  م

موعد أذان المغرب: 6:22 م

موعد أذان العشاء: 7:43 م

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 4:09  ص

موعد أذان الظهر: 11:58 ص

موعد أذان العصر: 3:31 م

موعد أذان المغرب: 6:19   م

موعد أذان العشاء: 7:38 م

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موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:04 ص

موعد أذان الظهر: 11:56 ص

موعد أذان العصر: 3:30 م

 موعد أذان المغرب: 6:18 م

موعد أذان العشاء: 7:38 م

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:10 ص

موعد أذان الظهر: 11:55 ص

موعد أذان العصر: 3:26 م

موعد أذان المغرب: 6:14 م

موعد أذان العشاء: 7:31  م

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:09 ص

موعد أذان الظهر: 11:50 ص

 موعد أذان العصر: 3:18 م

موعد أذان المغرب: 6:07 م

موعد أذان العشاء: 7:22  م

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة العريش 

موعد اذان الفجر: 3:54 ص

موعد أذان الظهر: 11:47 ص

موعد أذان العصر: 3:21 م

موعد أذان المغرب: 6:09 م

موعد أذان العشاء: 7:29 م

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الغردقة 

موعد أذان الفجر: 4:01 ص

موعد أذان الظهر: 11:47 ص

موعد أذان العصر: 3:18 م

موعد أذان المغرب: 6:06

موعد أذان العشاء: 7:23 م

 

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