موعد صلاة التراويح في اليوم 28 رمضان 2024

صلاة التراويح من السنن النبوية التي يهتم المسلمون بأدائها في شهر رمضان خاصة في العشر الأواخر منه، وحددت السنة النبوية كيفية أداء صلاة التراويح ووقتها وعدد ركعاتها وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان؟

حددت السنة النبوية كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان، فهي كأي صلاة تبدأ بفاتحة الكتاب وسورة صغيرة والركوع والسجود، ولكن صلاة الترويح تُصلى مثنى مثنى لما تيسر للمصلي.

كم عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان؟

لم تحدد السنة النبوية عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان ولكن النبي صل الله عليه الصلاة والسلام صلاها إحدى عشرة ركعة كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سُئلت عن كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا" متفق عليه.

ولكن يمكن للمسلم أن يصلى قدر استطاعته، فتجوز الزيادة على 11 ركعة، ويجوز أن تكون أقل.

ما هو وقت صلاة التراويح في رمضان؟

كما حددت السنة النبوية وقت صلاة التراويح في رمضان فيمتد من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، والوتر منها، وله أن يوتر في أول الليل أو في آخره، والأفضل أن يجعله آخر صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) متفق عليه، فإن أوتر في أوله ثم تيسر له القيام آخر الليل، فلا يعيد الوتر مرة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وتران في ليلة) رواه الترمذي وغيره.

كم عدد ركعات صلاة التراويح في البيت؟

عدد ركعات صلاة التراويح في البيت هي نفسها في المسجد، فهي 11 ركعة سنة عن النبي ويجوز أن تزيد عن ذلك أو تقل.

وأغلب النساء يؤدون صلاة التراويح في البيت، ولكن يجوز للنساء حضور التراويح، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) رواه البخاري ومسلم.