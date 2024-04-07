الأحد 07 أبريل 2024
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مراسلة القاهرة الإخبارية: تظاهرات كبيرة أمام الكنيست تطالب باستقالة نتنياهو

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، دانا أبو شمسية، إن تظاهرات الشارع الإسرائيلي، تحولت إلى احتجاجات كبيرة، حيث شارك بها أكثر من 50 ألف شخص.

وأضافت أن التظاهرات انتقلت من الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى أمس التي شهدت تظاهرات أكثر وحشية، بسبب دهس متطرف إسرائيلي لثلاثة مستوطنين.

ونوهت بأن الضغط الداخلي في الشارع الإسرائيلي، يشتد يومًا بعد يوم، الأمر الذي قد يساهم في الإطاحة ببنيامين نتنياهو من كرسي السلطة.

وتابعت أن طلبات المتظاهرين تحولت من هدنة وصفقة تبادل للمحتجزين إلى مطالبات باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، الذي يتشبث بالكرسي من أجل حماية نفسه من المحاكمة.

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