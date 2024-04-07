رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب فى غزة ستكون طويلة.. وفقدنا جنودًا وقادة كثيرين
قال رئيس أركان جيش الاحتلال إن الحرب في غزة ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق كاملة بعد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال: "ندفع ثمنا باهظا في الحرب في غزة وفقدنا جنودا وقادة كثيرين، وحزب الله يجب أن يدفع ثمنا متزايدا بسبب مشاركته في الحرب".
وواصل رئيس أركان جيش الاحتلال: "بمقدورنا التعامل مع إيران دفاعا وهجوما، ولا يزال لدينا الكثير من القوات في غزة فهي حرب طويلة ويمكننا التحرك بقوة ضد إيران في أماكن قريبة وبعيدة".