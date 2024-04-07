الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دولى: هناك تخوف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل من تدخل إيران فى الحرب

مطروح للنقاش
مطروح للنقاش

قال جابريال صوما، أستاذ القانون الدولي، إن الموقف مشتعل لجميع الأطراف في المنطقة، سواء بين إسرائيل والحوثيين وحزب الله، وبالتالي فوقف إطلاق النار ستهدأ العملية بشكل كبير.

وأضاف، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إيران تلعب أدوارًا مهمة في المنطقة من أجل التصعيد أمام الولايات المتحدة.

ونوّه أن غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن من بنيامين نتنياهو، هو تحول كبير في الموقف الأمريكي، وقد يكون دعاية انتخابية.

وأشار إلى أن العلاقة بين نتنياهو وبايدن، لا نستطيع أن نقول إنها علاقة خلاف، ولكن في الوقت الحاضر الموقف متأزم بسبب الدعم الشعبي في العالم، والضغط الدولي.

وأكد أن هناك تخوفًا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل من تدخل إيران في الحرب الدائرة في المنطقة بسبب ضرب قنصليتها في دمشق.

جابريال صوما الرئيس الامريكي مطروح للنقاش المنطقة إيران

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