خبير شئون عسكرية يوضح أسباب سحب الاحتلال عددًا من الفرق العسكرية

قال اللواء واصف عريقات، خبير الشئون العسكرية، إن سحب الجيش الإسرائيلي عددًا من القوات، ما هي إلا خدعة، من أجل إراحة بعض الجنود، وإعادة الانتشار.

وأضاف "عريقات"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو حمل الجيش الإخفاق الذي شهده الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي، أن يتعرض للانتقادات سواء سياسيًا أو عسكريًا، وبالتالي فالمقاومة كشفت حجم الكيان المحتل.

ونوه، بأن قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي، تعاني من المشاكل النفسية، وسحب الفرق العسكرية من وقت لأخر هدفه الراحة للجنود بسبب الأهوال والاشتباكات بقطاع غزة.