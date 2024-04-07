الأحد 07 أبريل 2024
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ضياء رشوان: عدد الشاحنات التى دخلت غزة من معبر رفح بلغ 19.354 شاحنة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى أكثر من 300 يوميًا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر: "عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى شمال غزة وحدها خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان بلغ 322 شاحنة"، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار "رشوان" إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة من معبر رفح منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 19.354 شاحنة، بالإضافة إلى دخول 3.764 مصاب ومريض ومعهم 6.191 مرافق إلى مصر من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

ضياء رشوان غزة معبر رفح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الهيئة العامة للاستعلامات المصرية القاهرة الإخبارية

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