الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"العالم شرقًا".. يسلط الضوء على الانتخابات التشريعية في كوريا الجنوبية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

استعرض برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، تقريرا عن الانتخابات التشريعية في كوريا الجنوبية وأبرز الأحزاب المشاركة، وذلك في النقاط التالية.

تتألف الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية من 300 مقعد، سجل 699 مرشحا لشغل 254 مقعدا أساسيا، يخدم الأعضاء لمدة 4 سنوات في الجمعية الوطنية.

كما أن الحزب الحاكم وهو حزب سلطة الشعب يقوده هان دونغ هون، بالإضافة إلى حزب المعارضة الرئيسي وهو الحزب الديمقراطي الكوري ويقوده لي جاي ميونغ.

العالم شرق ا كوريا الجنوبية الإنتخابات التشريعية العالم شرقا الدكتورة منى شكر القاهرة الإخبارية

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