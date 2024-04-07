الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مستشارة أوباما: قضية المهاجرين غير الشرعيين تشعل المعركة الانتخابية بين ترامب وبايدن

المستشارة السابقة
المستشارة السابقة لأوباما

قالت لوري واتكينز، المستشارة السابقة لأوباما، إن قضية المهاجرين غير الشرعيين تشعل المعركة بين دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، في الإنتخابات القادمة.

وأضافت "واتكينز"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن دونالد ترامب يحاول إفساد الخطة التي وضعها بايدن للحد من الهجرة غير الشرعية.

ونوهت إن على الشرطة المكسيكية أن تساهم في التصدي لكل هذه الحملات للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن هذا أمن قومي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أن ملف الهجرة هي قضية سياسية، وعلى الجميع في الولايات المتحدة العمل على التصدي لها، مضيفة أن من ضمن المهاجرين لواشنطن تجار مخدرات ويحملون الكثير من الأوبئة.

مستشارة أوباما دونالد ترامب بايدن ملف اليوم القاهرة الإخبارية قضية المهاجرين

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