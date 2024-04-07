واحد من الناس يرسم البسمة على العاملين والمترددين بوحدة طب أسرة بشبين القناطر

استطاع برنامج "واحد من الناس"، أن يرسم البسمة على وجوه العاملين والمترددين على وحدة طب أسرة الأحراز بشبين القناطر في حلقة اليوم والمُذاع على فضائية "الحياة" ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

ووجه الإعلامي عمرو الليثي عدة أسئلة منح 1000 جنيه لكل من أجاب عليها بشكل صحيح، فقد حصل مواطن على 1000 جنيه، بعدما قال إن فريق كرة القدم يتكون من 11 لاعبا، بينما حصلت مواطنة أخرى على 1000 جنيه لأنها أجابت عن سؤال متعلق بصوت القطة وقالت إنه المواء.

كما وجه عدة أسئلة، مثل من هو أول الخلفاء الراشدين، وحصلت مواطنة على 1000 بعدما قالت إنه أبوبكر الصديق، وما هو صوت الحصان؟ وحصلت مواطنة على 1000 بعدما قالت إنه الصهيل، وما هي أكبر قارة في العالم؟! وحصل مواطن على 1000 بعدما قالت إنها قارة آسيا.

ما هو أكبر حيوان على وجه الكرة الأرضية؟! وحصلت مواطنة على 1000 بعدما قالت إنها الحوت الأزرق، من هو الملاكم الأعظم؟! وحصل مواطن على 1000 بعدما قال إنه الملاكم محمد علي كلاي.