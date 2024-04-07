الحلقة 13 من مسلسل جودر شهدت أعنف مواجهه بالحقيقة يتعرض لها الملك شهريار (ياسر جلال) للشفاء من صدمة الخيانة حيث قررت شهرزاد التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين رئيس، أن تساهم في تعافي زوجها، واتفقت على تقديم عرض تمثيلي يجسد معاناة وتفاصيل الخيانة.

أحداث مسلسل جودر الحلقة 13.. صدمة عنيفة من شهرذاد بسبب عرض تمثيلي

مسلسل جودر الحلقة 13

وانقلبت أحداث الحلقة 13 من مسلسل جودر عندما استمع الملك شهريار وشاهد العرض التمثيلي أصيب بالصدمة، وغضب غضبا شديدا وقال الملك، موجها كلامه لزوجته شهرزاد، "كيف تفعلي هذا وتكسري هيبتي أمام المدعوين بالحفلة؟" لتعتذر منه أمام الجميع.

أحداث مسلسل جودر الحلقة 13.. صدمة عنيفة من شهرذاد بسبب عرض تمثيلي

أحداث مسلسل جودر الحلقة 13

وحاولت شهرزاد أن توضح سبب ما فعلته لشهريار وقالت إنها فعلت ذلك من أجل أن يواجه عقدته بالخيانة ويستطيع أن يمضي حياته وفعلت ذلك حتى لو كلفها الأمر موتها او قتلها على يد مسرور السياف، ولكنه لم يستمع لها وظل صامتا، لتطالبه بأن تكمل رواية جودر المصري وماذا فعل مع الشيخ عبد الأحد.

أحداث مسلسل جودر الحلقة 13

مسلسل جودر مواعيد عرض الحلقة 14

يمكنك مشاهدة "جودر"، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

كما تعرض الحلقة 14على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر.. مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ويعرض جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch it في الوقت الذي يناسبك.

جودر

قصة مسلسل جودر

يأتي مسلسل جودر مليئًا بالقصص الخيالية، التي تمزج بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

مسلسل جودر

أحداث مسلسل جودر لياسر جلال

تدور أحداث مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال حول الشاب "جودر" ابن التاجر عمر وتتوالى الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله أنه صياد ماهر، يحب والدته وإخوته.

وخلال الحلقات تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذات عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغنى أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

أحداث مسلسل جودر الحلقة 13.. صدمة عنيفة من شهرذاد بسبب عرض تمثيلي

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

أحداث مسلسل جودر الحلقة 13.. صدمة عنيفة من شهرذاد بسبب عرض تمثيلي

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى - جوهر وArouma تامر مرتضى.