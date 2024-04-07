الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر الحلقة 13.. لماذا غضب ياسر جلال من تصرف ياسمين رئيس؟

جودر
جودر

خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل جودر، غضب ياسر جلال الذي يجسد شخصية شهريار مما فعلته ياسمين رئيس (شهرزاد) ويقول لها “كيف تفعلي هذا وتكسري هيبتي أمام المدعوين بالحفلة؟”.

واعتذرت له شهرزاد أمام الجميع، وحاولت أن توضح سبب ما فعلته موضحة أنها فعلت ذلك من أجل أن يواجه عقدته بالخيانة ويستطيع أن يمضي حياته وفعلت ذلك حتى لو كلفها الأمر موتها او قتلها على يد مسرور السياف.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة الرابعة عشر، على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال، حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

مسلسل جودر الحلقة 13.. شهرزاد تساهم في تعافي شهريار من صدمة الخيانة

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

أبطال مسلسل جودر

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد علي

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادي مهنا. 

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