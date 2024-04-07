مسلسل جودر الحلقة 13.. شهرزاد تساهم في تعافي شهريار من صدمة الخيانة

بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل جودر، بمساهمة الفنانة ياسمين رئيس التي تجسد شخصية شهرزاد في تعافى زوجها الملك شهريار (ياسر جلال)، من صدمة الخيانة.

مسلسل جودر الحلقة 13

واتفقت شهرزاد مع شهريار على تقديم عرض تمثيلي يجسد معاناة وتفاصيل الخيانة وعندما استمع شهريار وشاهد العرض التمثيلي أصيب بالصدمة، وغضب غضبا شديدا، ضمن أحداث مسلسل جودر الحلقة 13.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة الرابعة عشر، على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال، حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.