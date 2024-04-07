الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر ملخص الحلقة 12.. تنفيذ طقس بركة قارون

مسلسل جودر
مسلسل جودر

تصدر السؤال عن تفاصيل الحلقة الثانية عشر من مسلسل جودر للفنان ياسر جلال محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، نتيجة لما شهدته الحلقة من أحداث شيقة.

 مسلسل جودر تفاصيل أحداث الحلقة 12

خلال أحداث الحلقة 12 من المسلسل اضطر عبد الأحد أن يقوم هو بنفسه بتنفيذ طقس بركة قارون، ليذهب إلى جودر عند البحيرة ويطلب منه أن يفعل ما فعله مع أخوته من قبل، بربطه وإلقاءه في البحيرة.

وبعد طلب عبد الأحد الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير من جودر أن يلقيه في البحيرة، رفض جودر في البداية ولكن بعد ذلك وافق ليجد عبد الأحد يخرج من البحيرة حاملا سمكتين باللون الأحمر في يده، ويطلب من جودر أن يساعده على وضعهم في إناء ليخبره أن هذا السمك من جنس الجن.

وقام عبد الأحد بإخبار جودر بقصة الكنز المخفي، كما أنه أخبره أنه هو المسؤول عن حماية الكنز وفك الرصد الخاص به.

واندهش جودر بما سمعه من عبد الأحد، وطلب منه أن يذهب معه للمغرب حتى يقوم بتعليمه علم الروحانيات ويقوم بفك رموز كنز الشملدر ثم أخبره بأنه سيعطيه ما يكفي والدته وزوجته من أموال طوال مدة سفره معه للمغرب.

وتواصلت الفنانة اللبنانية نور التي تجسد دور شواهي لكيفية فك الرصد للوصول إلى الكنوز الأربعة، واجتمعت شواهي مع أخواتها وطلبت منهم بضرورة مراقبة الشيخ عبد الأحد.

موعد إعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 12

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة الثالثة عشر، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

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