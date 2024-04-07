تصدر البحث عن موعد إعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 12 عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية تزامنًا مع تصاعد الأحداث حيث سافر جودر إلى بحيرة قارون ومعرفة سر الشيوخ المغاربة وفك رصد 4 كنوز.

موعد إعادة مسلسل جودر لـ "ياسر جلال " الحلقة 12

موعد إعادة مسلسل جودر لـ " ياسر جلال " الحلقة 12 محور اهتمام الكثرين من عشاق مسلسل ألف ليلة وليلة حيث يعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءًا، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر تفاصيل احداث الحلقة 12

خلال أحداث الحلقة 12 من المسلسل اضطر عبد الأحد أن يقوم هو بنفسه بتنفيذ طقس بركة قارون، ليذهب إلى جودر عند البحيرة ويطلب منه أن يفعل ما فعله مع أخوته من قبل، بربطه وإلقاءه في البحيرة.

وبعد طلب عبد الأحد الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير من جودر أن يلقيه في البحيرة، رفض جودر في البداية ولكن بعد ذلك وافق ليجد عبد الأحد يخرج من البحيرة حاملا سمكتين باللون الأحمر في يده، ويطلب من جودر أن يساعده على وضعهم في إناء ليخبره أن هذا السمك من جنس الجن.

وقام عبد الأحد بإخبار جودر بقصة الكنز المخفي، كما أنه أخبره أنه هو المسؤول عن حماية الكنز وفك الرصد الخاص به.

واندهش جودر بما سمعه من عبد الأحد، وطلب منه أن يذهب معه للمغرب حتى يقوم بتعليمه علم الروحانيات ويقوم بفك رموز كنز الشملدر ثم أخبره بأنه سيعطيه ما يكفي والدته وزوجته من أموال طوال مدة سفره معه للمغرب.

وتواصلت الفنانة اللبنانية نور التي تجسد دور شواهي لكيفية فك الرصد للوصول إلى الكنوز الأربعة، واجتمعت شواهي مع أخواتها وطلبت منهم بضرورة مراقبة الشيخ عبد الأحد.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة الثالثة عشر، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

يتم عرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر عبر ON E الساعة 8 مساء ويعاد 9:45 صباحًا، وعلى ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا، وعبر قناة أبو ظبي الساعة 8:50 دقيقة مساءا.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

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