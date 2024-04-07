الحكومة الكندية تخصص 2.4 مليار دولار من ميزانيتها لدعم مجال الذكاء الاصطناعي

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، أن الحكومة الليبرالية خصصت 2.4 مليار دولار في ميزانيتها القادمة لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويذهب الجزء الأكبر من هذا المبلغ – 2 مليار دولار – إلى صندوق يهدف إلى توفير الوصول إلى قدرات الحوسبة والبنية التحتية التقنية.

وقال إن الحكومة الفيدرالية ستبدأ في التشاور مع الصناعة قريبًا بشأن صندوق جديد للوصول إلى حوسبة الذكاء الاصطناعي واستراتيجية مصاحبة لتوسيع القطاع في كندا.

وأضاف: "نريد مساعدة الشركات على تبني الذكاء الاصطناعي بطريقة سيكون لها آثار إيجابية على الجميع"، مضيفًا أنه سيتم تخصيص 200 مليون دولار لتعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا النظيفة.

فيما تخطط الحكومة الكندية، لإطلاق معهد سلامة الذكاء الاصطناعي بقيمة 50 مليون دولار للحماية ضد ما تسميه "أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة "، وسيتم تخصيص 5.1 مليون دولار أخرى لمكتب مفوض الذكاء الاصطناعي والبيانات لإنفاذ قانون الذكاء الاصطناعي والبيانات المقترح.