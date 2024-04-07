بعد تكريم الرئيس.. وزير الأوقاف يحقق أمنية متسابق فى العالمية للقرآن الكريم

استجاب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لأمنية يوسف السيد عبدالمعطي السيد، الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن في إمامة المصلين بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، حيث سيؤم المصلين في صلاة العشاء.

كان يوسف السيد عبدالمعطي قد تم تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، بعد فوزه بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 400 ألف جنيه في الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه في حال إعلان دار الإفتاء المصرية اكتمال شهر رمضان ثلاثين يومًا سيؤمهم أيضًا في صلاة التراويح بإذن الله تعالى.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قدهنأ المكرمين من داخل مصر وخارجها في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، أمس السبت، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث هنأهم بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم.

رفع قيمة الجائزة

ووجه الشكر للرئيس على رعايته للقرآن الكريم وأهله وحفظته، وعلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه بواقع 250 ألفًا لكل واحد من الأشقاء الثلاثة.

فيما وجه المكرمون كلمة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي أكدوا فيها أن تكريم الرئيس وسام على صدرهم، وحلم تحقق، حيث كانوا ينتظرون لحظة التكريم بفارغ الصبر، وأن فرحتهم هذا اليوم لا يمكن أن توصف، وأن مقابلة سيادة الرئيس بالنسبة لهم بمثابة الجائزة الكبرى.

ووجه أفراد الأسرة القرآنية الأولى الشكر الجزيل للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهه الكريم برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه، مؤكدين أن الرئيس يهتم بالقرآن الكريم وحفظته وأهله ويكرمهم أيما إكرام، وأن تكريم سيادة الرئيس لهم تتويج لمسيرة حفظ القرآن الكريم في عائلتهم.