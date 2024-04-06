الفائز بالمركز الأول فى مسابقة القرآن الكريم: أشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بنا

وجّه محمد شعبان عبدالله جعفر، الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، واهتمامه بأهل القرآن وحفظته، كما وجّه الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في خدمة كتاب الله.

وقال "جعفر" إن هذه الجائزة ستكون حافزًا على مواصلة دراسة القرآن الكريم وقراءاته وعلومه وتفسيره، سائلًا الله، سبحانه وتعالى، أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها دائمًا راعية لكتاب الله، وحفظته.

ولفت إلى أنه بدأ حفظ القرآن الكريم خلال بداية دراسته فى مدرسة الثانوية الصناعية، والتى التحق بها عقب إتمام المرحلة الإعدادية، وأتم حفظ القرآن في ثلاث سنوات، موضحًا أن الفضل بعد ربنا يرجع للشيخ محمد حامد فراج الذي حفظ على يده.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من إتمام حفظ كتاب الله، التحق بمعهد القراءات بمدينة دمنهور، وخلال فترة الدراسة حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ القرآن الكريم،

ثم التحق بكلية القرآن الكريم بمدينة طنطا، وخلال دراسته حصل على درجة امتياز خلال العامين السابقين، مشيرًا إلى أنه الآن في السنة الثالثة.

ولفت "جعفر" إلى حبه صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي خلال تلاواته التي تذيعها إذاعة القرآن الكريم، وهي التي جعلته يتميز في حفظ القرآن، بالإضافة إلى حبه القرآن.

ونوه بأن والديه عملا على تذليل جميع العقبات التى كانت تواجهه خلال مرحلة حفظ القرآن الكريم.