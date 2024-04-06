السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الفائز بالمركز الأول فى مسابقة القرآن الكريم: أشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بنا

المتسابق
المتسابق

وجّه محمد شعبان عبدالله جعفر، الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، واهتمامه بأهل القرآن وحفظته، كما وجّه الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في خدمة كتاب الله.

txt

وزير الأوقاف: لدينا قوة رشيدة تحمينا فى ظل قيادة حكيمة للرئيس السيسى

وقال "جعفر" إن هذه الجائزة ستكون حافزًا على مواصلة دراسة القرآن الكريم وقراءاته وعلومه وتفسيره، سائلًا الله، سبحانه وتعالى، أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها دائمًا راعية لكتاب الله، وحفظته.

ولفت إلى أنه بدأ حفظ القرآن الكريم خلال بداية دراسته فى مدرسة الثانوية الصناعية، والتى التحق بها عقب إتمام المرحلة الإعدادية، وأتم حفظ القرآن في ثلاث سنوات، موضحًا أن الفضل بعد ربنا يرجع للشيخ محمد حامد فراج الذي حفظ على يده.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من إتمام حفظ كتاب الله، التحق بمعهد القراءات بمدينة دمنهور، وخلال فترة الدراسة حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ القرآن الكريم، 
ثم التحق بكلية القرآن الكريم بمدينة طنطا، وخلال دراسته حصل على درجة امتياز خلال العامين السابقين، مشيرًا إلى أنه الآن في السنة الثالثة.

ولفت "جعفر" إلى حبه صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي خلال تلاواته التي تذيعها إذاعة القرآن الكريم، وهي التي جعلته يتميز في حفظ القرآن، بالإضافة إلى حبه القرآن.

ونوه بأن والديه عملا على تذليل جميع العقبات التى كانت تواجهه خلال مرحلة حفظ القرآن الكريم.

السيسي المسابقة العالمية للقرآن الكريم كتاب الله الأوقاف

مواد متعلقة

السيسى يوجه برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه

وزير الأوقاف: لدينا قوة رشيدة تحمينا فى ظل قيادة حكيمة للرئيس السيسى

شيخ الأزهر يدعو إلى "وحدة العرب" للنهوض ومواجهة الأزمات

أهداه الطيب إلى الرئيس السيسى.. ماذا فى الإصدار الثانى لمجلة الأزهر؟

"سلام هى حتى مطلع الفجر".. مسجد الجامع ينهى فعاليات ليلة الـ27 رمضان (فيديو وصور)

خلال الإفطار الجماعى.. طلاب السودان ينشدون فى حب مصر والأزهر

يلتمسون ليلة القدر.. آلاف المصلين فى المسجد الجامع بمدينتى (صور)

أصوات الجامع الأزهر تعلو فى ليلة السابع والعشرين

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

بسبب كلب.. ضبط متهم بقتل مواطن في القاهرة

على جمعة يفجّر مفاجأة حول الحج أو العمرة بـ"الإنابة"

القبض على المتهمين بخطف حقيبة دولارات في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية